С 2013 года президент Георгий Маргвелашвили помиловал 3 671 лиц

01.02.2018 15:01 По данным администрации президента, с 17 ноября 2013 года Георгий Маргвелашвили помиловал 3 671 обвиняемых и лиц, отбывших наказание.



В том числе были 3 438 осужденных, рекомендацию которым выдала комиссия по вопросам помилования. Из них 2 384 были освобождены из тюремного заключения, а 1 054 уменьшили срок. Остальных 233 лиц президент помиловал прямым путем в рамках дискреции», — говорится в статистике администрации президента.



Как отметил Звиад Коридзе, в вопросах помилования заключенных нет рекорда.



«Если говорить о рекордах, лучше всего будет если мы ознакомимся со статистикой, посмотрим цифры. Цифры никогда не лгут. Президент Георгий Маргвелашвили действительно не является рекордсменом с точки зрения помилования, однако даже если бы это было так, в этом не было бы ничего плохого. Если учитывать цифры, мы увидим, что в период его правления всего были помилованы 3671 осужденных и лиц, отбывших наказание», — отметил сегодня председатель комиссии по помилованию.



В статистике администрации президента приводится и статистика с 2004 года по 17 ноября 2013 года, согласно которой всего помилованы 34 947 лиц. В том числе 3 077 по рекомендации комиссии по помилованию, из остальных 31 870 лиц экс-президент Михеил Саакашвили прямым путем помиловал 8950 человек.



Согласно данным, 22 920 были освобождены от исполнения основного и дополнительного наказания и на основании 4 постановлений в октябре-ноябре 2013 года была снята судимость.

















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