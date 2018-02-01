Вступление Грузии в НАТО однозначно поддерживает 41% опрошенных - CRRC-Грузия

01.02.2018 15:20 Согласно исследованию Центра исследовательских ресурсов Кавказа (CRRC-Грузия), вступление Грузии в НАТО поддерживает 41% опрошенных, 26% частично поддерживает, частично нет, а 20% против вступления Грузии в НАТО.



Показатель поддержки в случае ЕС распределился следующим образом: вступление в организацию поддерживает 45% опрошенных, частично поддерживает, частично нет 28%, а 14% против этого.



Что касается Евразийского Союза, 19% поддерживает вступление в данную организацию, 24% частично поддерживает, частично нет, а 38% против вступления Грузии в Евразийский Союз.



Опрос барометра Кавказа в Грузии проводит CRRC-Грузия в рамках гранта корпорации Карнеги Нью-Йорка. Результаты опроса являются представительскими по всей Грузии. Кавказский барометр является региональным проектом, опрос в Грузии, Армении, и Азербайджане проводится по одинаковой методологии, и дает возможность сравнения данных. В Грузии данное исследование проводится ежегодно с 2008 года, а с 2013 года раз в два года.



Полевые работы исследования проводились в период с 23 сентября по 10 октября 2017 года, и были опрошены 2 379 респондентов. Предел средней погрешности в исследовании 2%.

















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