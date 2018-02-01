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Саакашвили: Я был президентом 9 лет и никогда не позволял себе отдыхать на Сейшельских островах


01.02.2018   15:27
Движение Михеила Саакашвили «Рух нових сил» сегодня проведет акцию у администрации президента Украины.

«Я был президентом 9 лет и никогда не позволял себе отдыхать на Сейшельских островах. Я считаю себя средним классом», — об этом Михеил Саакашвили заявил на заседании Киевского апелляционного суда.

Суд рассматривает вопрос легального нахождения бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили на территории Украины.

По словам бывшего губернатора Одессы, сегодня активисты движения «Рух нових сил» проводят акцию протеста у администрации президента Украины. Они выступят против отдыха Порошенко на Мальдивах. Саакашвили также отметил, что в домах его сторонников проходят обыски.

Как отметил лидер «Рух нових сил» с украинским правительством они будут иметь дело не в суде, а путем выражения воли народа.







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