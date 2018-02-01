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Twitter предупредил 1,4 млн своих пользователей о российской пропаганде


01.02.2018   15:47
Администрация сервиса микроблогов Twitter опубликовала в своем блоге сообщение о том, что пользователей, которые могли попасть под воздействие российской пропаганды в период предвыборной кампании в США в 2016 году, на самом деле больше, чем считалось ранее.

Предупреждения о возможном взаимодействии с контентом, публиковавшимся с аккаунтов российской проправительственной организации» — Агентства интернет-исследований (которое за рубежом называют «фабрикой троллей»), получили 1,4 млн пользователей.

Они, как говорится в сообщении администрации сервиса микроблогов, «комментировали, цитировали, отвечали на упоминания о контенте с одной из 3814 подозрительных учетных записей, а также ставили отметки «нравится» и подписывались на него». Те, кто просто видел этот контент, в «группу риска» по версии руководства твиттера не вошли.

В январе предупреждения о воздействии пропагандистских ресурсов получили 677 775 пользователей Twitter в США, а в ноябре 2017 года представители Facebook, Twitter и Google выступили перед американским сенатом с признанием о том, что эти ресурсы могли быть уязвимы для политической пропаганды, однако не поддержали предложенный конгрессом законопроект об обязательном раскрытии заказчиков политической рекламы.






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