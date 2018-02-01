Минюст США расследует факты коррупции в МОК

01.02.2018 15:59 Министерство юстиции США начало широкомасштабное расследование в отношении крупнейших мировых спортивных организаций, включая Международный олимпийский комитет (МОК), Международную федерацию футбола (FIFA), Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF), а также Национальный олимпийский комитет США.



Как сообщает газета The New York Times, следователи считают, что эти спортивные структуры допускали злоупотребления при выборе городов для проведения крупных международных соревнований.



В частности, ведомство интересуют обстоятельства, при которых право на проведение чемпионатов мира по легкой атлетике в 2019 и 2021 годах досталось городам Доха (Катар) и Юджин (США).



В министерстве считают, что при выборе этих городов спортивные чиновники могли использовать такие недобросовестные методы, как "рэкет, отмывание денег и мошенничество".



Расследование ведет прокуратура Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине. В пресс-службе ведомства газете отказали в комментарии.



Вместе с тем соответствующие лица получили от прокуроров официальные требования о предоставлении документов, данных о банковских операциях и другой информации не позднее текущей недели, утверждается в статье.



Представитель IAAF сообщил журналистам, что ассоциация пока не получала запросов от американских прокуроров, однако "готова к сотрудничеству".



Газета также напоминает, что вопрос о получении права на проведение чемпионатов Дохой и Юджином ранее уже попадал в поле зрения французской прокуратуры. Бывшему главе IAAF, обвиняемому в коррупции и получении взяток за сокрытие фактов применения допинга российскими спортсменами, запрещен выезд из Франции, напоминает "Интерфакс".



Также внимание американских следователей привлекла компания по спортивному маркетингу Helios Partners. Она помогла России получить право на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года и предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года.















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