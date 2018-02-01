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Суд частично удовлетворил заявление Саакашвили об отводе коллегии судей по делу о его статусе


01.02.2018   16:14
Суд частично удовлетворил заявление Саакашвили об отводе коллегии судей по делу о его статусе в Украине и объявил перерыв до 5 февраля
Киевский апелляционный административный суд (КААС) частично удовлетворил ходатайство лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили об отводе коллегии судей, которая рассматривает вопрос о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после выхода из совещательной комнаты суд огласил решение о том, что вопрос об отводе будет передан, согласно процедуре, на рассмотрение другой коллегии судей КААС.

При этом председательствующий судья отметил, что в рассмотрении вопроса о статусе М.Саакашвили объявлен перерыв до 10.00 5 февраля.

Адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий после завершения заседания сказал журналистам, что сторона защиты хочет получить документы, которые объяснят, каким образом накануне заседания суда в коллегии были заменены двое из трех судей. По мнению М.Саакашвили и его адвокатов, это может свидетельствовать о незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы распределения дел.

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М. Саакашвили украинского гражданства.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал М.Саакашвили в признании незаконным решения Управления ГМС в Киевской области, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины. Судья Окружного админсуда Киева Татьяна Скочок огласила решение: "В удовлетворении иска отказать полностью".

5 января Тбилисский городской суд признал виновным Михеила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы. М.Саакашвили считает, что украинская власть намеренно ускоряет рассмотрение вопроса о его статусе в Украине, чтобы иметь формальные основания для экстрадиции его из страны.






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