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Суд по иску Саакашвили к Миграционной службе отложили до 5 февраля


01.02.2018   16:20
Киевский апелляционный административный суд отложил рассмотрение жалобы адвокатов лидера «Руха новых сил» Михеила Саакашвили на решение по иску к Государственной миграционной службе в Киевской области, которая отказала ему в оформлении документов для дополнительной защите. Об этом Саакашвили сообщил в своем Facebook.

«Суд по вопросу моей депортации отложили до 5 февраля. То есть боятся, чтобы 4-го февраля не вышло больше людей на марш с требованием отставки Порошенко. Одновременно с утра начались обыски в домах работников офиса «Руха новых сил»», — сообщил Саакашвили.

Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили подал очередной иск на Миграционную службу. В частности, он просит суд признать противоправной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании Саакашвили беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

26 июля 2017 года указом президента Украины Петра Порошенко украинское гражданство Михеила Саакашвили было прекращено из-за недостоверной информации, указанной в анкете при получении украинского гражданства в 2015 году. С этого момента Саакашвили является лицом без гражданства.






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