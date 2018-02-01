«Центр по правам человека» обнародовал отчет о положении в сфере прав человека

01.02.2018 16:49 Отчет «Центра по правам человека» приводит данные о положении в сфере прав человека в 2017 году.



В отчете говорится о положении в пенитенциарной системе, фактах несоответствующего обращения в пенитенциарной системе и полицейских учреждениях. Речь идет и о громких делах, в том числе и о делах протоиерея Георгия Мамаладзе, Афгана Мухтарлы, Мустафы Эмре Чабука и бывшего Генерального аудитора Лаши Тордия. Кроме того приводятся данные о положении лиц с ограниченными возможностями, факты насилия в отношении лиц ЛГБТ, насилия против женщин и семейного насилия.



Согласно отчету, в течение 2017 года одной из проблем были факты несоответствующего обращения со стороны полицейских и расследование таких дел.



В документе внимание уделяется тому, что до сих пор не создан независимый следственный механизм, который будет изучать возможные нарушения со стороны правоохранителей. Согласно отчету, в 2017 году продолжались факты нарушений прав уязвимых групп.



По оценке «Центра по правам человека», несмотря на поправки в законе, вызовом вновь остается насилие в отношении женщин, выявление и превенция семейного насилия, а также несоответствующее реагирование на факты нарушения прав религиозных меньшинств и ЛГБТ лиц. Согласно отчету, преступления против таких групп остаются безнаказанными.















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