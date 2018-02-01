Тбилисский суд вызывает представителя «Газпрома» за разъяснениями

01.02.2018 17:21 Городской суд Тбилиси принял решение по иску "Национального движения" в связи с "Газпромом"- вызывает представителя "Газпрома" в суд чтобы получить ответ на вопрос, почему контракт является секретным, и что мешает его обнародованию – сообщил "Интерпрессньюс" председатель фракции "Национальное движение" Роман Гоциридзе.



Депутат назвал решение суда беспрецедентным.



"Национальное движение" в иске, внесенном в городской суд Тбилиси, требовало обнародования договора, оформленного с "Газпромом". Суд принял решение, и потребовал от "Газпрома", представить в суде обстоятельства конфиденциальности договора, и рассмотреть целесообразность возможности его последующего обнародования. Это первый серьезный шаг для того, чтобы вывести на свет этот туманный, подозрительный, и политически и экономически проигрышный для страны договор. Параллельно фракция требует создания временной парламентской комиссии для изучения обстоятельств его оформления" - заявил "Интерпрессньюс" Роман Гоциридзе.



Напомним, что до сих пор за транзит газа в Армению грузинская сторона получала от "Газпрома" натурой 10% общего объема пропущенного природного газа. В начале минувшего года после оформленного с "Газпромом" нового двухгодичного договора стало известно, что за этот сервис Грузия получит денежное возмещение. Конкретней, в 2017 году осталась по-прежнему частичная форма возмещения сырьем, а в текущем году продолжился полностью денежный расчет. Детали договора не известны, поскольку их не оглашают.















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