Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тбилисский суд вызывает представителя «Газпрома» за разъяснениями


01.02.2018   17:21
Городской суд Тбилиси принял решение по иску "Национального движения" в связи с "Газпромом"- вызывает представителя "Газпрома" в суд чтобы получить ответ на вопрос, почему контракт является секретным, и что мешает его обнародованию – сообщил "Интерпрессньюс" председатель фракции "Национальное движение" Роман Гоциридзе.

Депутат назвал решение суда беспрецедентным.

"Национальное движение" в иске, внесенном в городской суд Тбилиси, требовало обнародования договора, оформленного с "Газпромом". Суд принял решение, и потребовал от "Газпрома", представить в суде обстоятельства конфиденциальности договора, и рассмотреть целесообразность возможности его последующего обнародования. Это первый серьезный шаг для того, чтобы вывести на свет этот туманный, подозрительный, и политически и экономически проигрышный для страны договор. Параллельно фракция требует создания временной парламентской комиссии для изучения обстоятельств его оформления" - заявил "Интерпрессньюс" Роман Гоциридзе.

Напомним, что до сих пор за транзит газа в Армению грузинская сторона получала от "Газпрома" натурой 10% общего объема пропущенного природного газа. В начале минувшего года после оформленного с "Газпромом" нового двухгодичного договора стало известно, что за этот сервис Грузия получит денежное возмещение. Конкретней, в 2017 году осталась по-прежнему частичная форма возмещения сырьем, а в текущем году продолжился полностью денежный расчет. Детали договора не известны, поскольку их не оглашают.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Бизнес-ассоциация считает вызовом для бизнеса правовую систему
Россия создает угрозу соглашению о таможенном мониторинге
Как повлияет слияние «Либерти банка» и «Банка Карту» на банковский сектор?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии российские оккупанты проведут около 600 учений
Наркоман из Абхазии напал на семейную пару в Липецке
Клан Ардзинба начинает переформатирование политики в Абхазии
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
На строительстве в оккупированной Абхазии работают 44 северокорейских мигранта
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Согласно исследованию CRRC-Грузия, вступление Грузии в НАТО поддерживает 41% опрошенных, в ЕС – 45%, а в Евразийский союз – 19%
Администрация правительства Грузии распространяет информацию о встрече Зураба Абашидзе и Григория Карасина
Рамазан Абдулатипов осудил массовые проверки и аресты в республике
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна