|
В 2015-2016 годах 103 сотрудника ОВГ нарушили закон «О вещании» - аудит
01.02.2018 18:03
В 2015-2016 годах 103 сотрудника Общественного Вещателя нарушили закон «О вещании». Об этом говорится в отчете Службы государственного аудита.
Отчет охватывает период с первого января 2015 года по 31 декабря 2016 года.
Как говорится в отчете аудита, согласно закону «О вещании» запрещается выполнять оплачиваемую работу в других вещателях параллельно.
«В 2015-2016 годах 103 сотрудника Общественного Вещателя нарушили закон «О вещании», которым им запрещается выполнять оплачиваемую работу в других вещателях параллельно», — говорится в отчете аудита.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна