Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В 2015-2016 годах 103 сотрудника ОВГ нарушили закон «О вещании» - аудит


01.02.2018   18:03
В 2015-2016 годах 103 сотрудника Общественного Вещателя нарушили закон «О вещании». Об этом говорится в отчете Службы государственного аудита.

Отчет охватывает период с первого января 2015 года по 31 декабря 2016 года.

Как говорится в отчете аудита, согласно закону «О вещании» запрещается выполнять оплачиваемую работу в других вещателях параллельно.

«В 2015-2016 годах 103 сотрудника Общественного Вещателя нарушили закон «О вещании», которым им запрещается выполнять оплачиваемую работу в других вещателях параллельно», — говорится в отчете аудита.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Бизнес-ассоциация считает вызовом для бизнеса правовую систему
Россия создает угрозу соглашению о таможенном мониторинге
Как повлияет слияние «Либерти банка» и «Банка Карту» на банковский сектор?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии российские оккупанты проведут около 600 учений
Наркоман из Абхазии напал на семейную пару в Липецке
Клан Ардзинба начинает переформатирование политики в Абхазии
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
На строительстве в оккупированной Абхазии работают 44 северокорейских мигранта
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Согласно исследованию CRRC-Грузия, вступление Грузии в НАТО поддерживает 41% опрошенных, в ЕС – 45%, а в Евразийский союз – 19%
Администрация правительства Грузии распространяет информацию о встрече Зураба Абашидзе и Григория Карасина
Рамазан Абдулатипов осудил массовые проверки и аресты в республике
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна