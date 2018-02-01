В 2015-2016 годах 103 сотрудника ОВГ нарушили закон «О вещании» - аудит

01.02.2018 18:03 В 2015-2016 годах 103 сотрудника Общественного Вещателя нарушили закон «О вещании». Об этом говорится в отчете Службы государственного аудита.



Отчет охватывает период с первого января 2015 года по 31 декабря 2016 года.



Как говорится в отчете аудита, согласно закону «О вещании» запрещается выполнять оплачиваемую работу в других вещателях параллельно.



«В 2015-2016 годах 103 сотрудника Общественного Вещателя нарушили закон «О вещании», которым им запрещается выполнять оплачиваемую работу в других вещателях параллельно», — говорится в отчете аудита.















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