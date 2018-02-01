В Грузии не совершившим насильственные преступления осужденным станет проще получить помилование

01.02.2018 18:44 По инициативе президента Грузии Георгия Маргвелашвили меняются правила помилования заключенных, не совершивших насильственных преступлений, сообщил в четверг на брифинге председатель государственной комиссии по помилованию Звиад Коридзе.



"Подход к помилованию заключенных становится более гуманным. В частности, дела заключенных, совершивших наркопреступления, за исключением наркоторговли, наркотранзита, приобретения и хранения наркотиков в большом количестве, могут быть рассмотрены комиссией без учета обязательных критериев отбывания тюремного срока", - сказал З.Коридзе.



Согласно действующему законодательству, заключенный в Грузии имеет право подать прошение о помиловании по истечении двух третей тюремного заключения.



По словам З.Коридзе, теперь комиссия без учета отбытия наказания может рассматривать и прошения о помиловании со стороны заключенных, впервые совершивших преступления имущественного, финансового, экономического и служебного характера.



Он отметил, что Г.Маргвелашвили с ноября 2013 года помиловал 3 тыс. 671 заключенного, а его предшественник на посту президента - Михеил Саакашвили с 2004 по ноябрь 2013 года - 34 947 заключенных.



Большая часть заключенных - свыше 22 тысяч - была помилована М.Саакашвили после прихода к власти Грузии оппозиции в конце 2012 года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

