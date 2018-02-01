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В Грузии не совершившим насильственные преступления осужденным станет проще получить помилование
01.02.2018 18:44
По инициативе президента Грузии Георгия Маргвелашвили меняются правила помилования заключенных, не совершивших насильственных преступлений, сообщил в четверг на брифинге председатель государственной комиссии по помилованию Звиад Коридзе.
"Подход к помилованию заключенных становится более гуманным. В частности, дела заключенных, совершивших наркопреступления, за исключением наркоторговли, наркотранзита, приобретения и хранения наркотиков в большом количестве, могут быть рассмотрены комиссией без учета обязательных критериев отбывания тюремного срока", - сказал З.Коридзе.
Согласно действующему законодательству, заключенный в Грузии имеет право подать прошение о помиловании по истечении двух третей тюремного заключения.
По словам З.Коридзе, теперь комиссия без учета отбытия наказания может рассматривать и прошения о помиловании со стороны заключенных, впервые совершивших преступления имущественного, финансового, экономического и служебного характера.
Он отметил, что Г.Маргвелашвили с ноября 2013 года помиловал 3 тыс. 671 заключенного, а его предшественник на посту президента - Михеил Саакашвили с 2004 по ноябрь 2013 года - 34 947 заключенных.
Большая часть заключенных - свыше 22 тысяч - была помилована М.Саакашвили после прихода к власти Грузии оппозиции в конце 2012 года.
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