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Межведомственная комиссия представит пакет рекомендаций по вопросам безопасности в школах


01.02.2018   19:15
В ходе заседания межведомственной комиссии 6 февраля будет представлен пакет рекомендаций по комплексу мер для повышения безопасности в школах, — сообщила председатель парламентского комитета по вопросам образования Мариам Джаши.

Как заявила депутат Первому каналу, межведомственная комиссия работала над пакетом два месяца. По ее словам, инициативы предусматривают предоставление психологических сервисов подросткам, содействие их активному вовлечению в спорт и другие усилия.

«Главное направление – превенция конфликтов и преступлений. Для этого будут пересмотрены полномочия школьных приставов и усилено их сотрудничество с полицией в целях обеспечить безопасность как в самой школе, так и вне её. Одним из главных направлений реформы службы школьных приставов станет ее переориентация с реагирования на превенцию»,- отметила Джаши.






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