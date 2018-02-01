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В Грузии пройдет Европейский диалог по управлению интернетом – EuroDIG 2018


01.02.2018   19:31
4-6 июня в Тбилиси пройдет EuroDIG 2018 (Европейский диалог по управлению интернетом).

Подготовительная к форуму встреча проходит сегодня в Технопарке. В ней участвуют представители министерства экономики и устойчивого развития Грузии, EuroDIG, Общество Интернета (ISOC) и Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN). Цель встречи – определить главные вопросы и повестку дня EuroDIG 2018.

По информации министерства экономики, после проведения в Грузии нескольких успешных форумов по управлению интернетом в Грузии (GeoIGF), которая вызвала положительный международный отзыв, организационный комитет Европейского диалога по управлению интернетом принял решение провести 11-ый по счету EuroDIG 2018. Одним из организаторов форума является министерство экономики и устойчивого развития Грузии. По предварительной информации, участие в нем примут от 300 до 600 гостей, в том числе и еврокомиссара по цифровой экономике Мария Габриэль.






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