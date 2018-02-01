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Представители МИД Грузии встретились с родственниками грузинских моряков, задержанных в Ливии
01.02.2018 19:37
Представители МИД Грузии, правительства Аджарии и Морской администрации Аджарии провели в Батуми встречу с родственниками грузинских моряков, задержанных в Ливии.
Представители внешнеполитического ведомства проинформировали членов семей моряков о текущем положении дел и в связи с усилиями, предпринимаемыми государством для урегулирования проблемы и защиты прав грузинских граждан.
В августе 2017 года в Ливии было арестовано турецкое судно, в составе экипажа которого три гражданина Грузии.
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