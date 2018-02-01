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Хундадзе: Решение президента похоже на предвыборную кампанию "завернутое" в гуманизм
01.02.2018 19:59
«Решение президента в связи с правилами о помиловании осужденных похоже на предвыборную кампанию «завернутое» в гуманизм», — заявил один из лидеров парламентского большинства Дмитрий Хундадзе в интервью Первому каналу.
Как отметил депутат, Маргвелашвили пытается в предвыборный период извлечь для себя пользу, исходя из собственных интересов, из процесса изменений в отношении наркополитики, который начала правящая команда.
По словам Хундадзе, гуманизм – это хорошо, но он должен быть умеренным и правильно проанонсированным.
«Я приветствую помилование в отношении лиц обвиненных в наркопреступлениях, если это не касается наркодилеров и распространителей наркотиков. Я не считаю справедливым резкое изменение решения суда. Вердикт судов трех инстанций не может быть отменен комиссией по помилованию на следующий день», — заявил Хундадзе.
По решению президента, в правила о помиловании войдут изменения, которые направлены на более гуманное отношение к преступлениям носящим ненасильственный характер.
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