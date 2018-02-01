В Минздраве объяснили, можно ли заразиться вирусом Зика в Грузии

01.02.2018 21:46 В Грузии, Турции и в России есть комары-переносчики вируса Зика, но опасности его распространения нет. Об этом журналистам заявил заместитель руководителя Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.



Так в Минздраве прокомментировали сообщения российских СМИ, распространивших предупреждение Роспотребнадзора о появлении комаров – переносчиков вируса Зика в ряде прибрежных провинций Турции (Артвин, Ризе, Трабзон).

«Комары-переносчики Зика встречаются и в Турции, и в Грузии, и в России. В этом нет ничего нового. На черноморском побережье Грузии, Турции и России этот комар есть, но риска распространения Зика не существует, поскольку нет заболевших этим вирусом. Комар есть, но вируса нет. В Турции было всего четверо больных, которым стало плохо на Кубе… Так что все могут быть спокойны», — сказал Имнадзе.



Вирус Зика переносят комары. У людей с болезнью, вызванной вирусом Зика, обычно наблюдается лихорадка, кожная сыпь и конъюнктивит, а также боль в мышцах и суставах, недомогание и головная боль. Эти симптомы обычно сохраняются в течение двух-семи дней. Вирус наиболее опасен для беременных женщин. У них рождаются дети с микроцефалией — необычно маленькой головой. Вспышки болезни, вызванной вирусом Зика, зарегистрированы в Африке, Северной и Южной Америке, Азии и Тихоокеанском регионе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

