Омбудсмен Грузии не согласна с новой инициативой президента

01.02.2018 22:57 Народный защитник Грузии Нино Ломджария не до конца согласна с новой инициативой президента относительно помилования лиц, совершивших ряд не связанных с насилием преступлений, и подчеркивает, что лояльно подходить к чиновничьим преступлениям нельзя.



«В этой инициативе говорится о двух типах преступлений. Один тип — это наркотические преступления, и для меня приемлемо, если до завершения реформы комиссия по помилованию смягчит подход к тем преступлениям, которые связаны с потреблением и хранением наркотиков в небольшом количестве. Но этот подход не должен касаться лиц, осужденных за приобретение, хранение и сбыт большого количества наркотиков», — отметила омбудсмен.



Нино Ломджария не согласна с той частью инициативы президента, которая касается помилования лиц, совершивших чиновничьи преступления, и подчеркивает, что эти преступления охватывают факты коррупции, злоупотребления служебным положением и превышения служебных полномочий, которые существенно нарушают права человека.



«Преступления такого типа наносят очень значительный урон состоянию прав человека у нас в стране, поэтому в отношении таких преступлений комиссия по помилованию должна быть очень осторожной», — заявила Ломджария.



Народный защитник Грузии, которая входит в состав комиссии по помилованию, пообещала, что со своей стороны будет индивидуально подходить к каждому делу каждого осужденного, но подчеркнула, что к отдельным видам преступлений допускать либеральные подходы нельзя.



«В целом ряде случаев уголовную политику следует не то что смягчить, а наоборот, ужесточить, тем более, что многие из таких преступлений эффективно не расследуются», — констатировала Ломджария.



Напомним, что председатель комиссии по помилованию Звиад Коридзе сегодня, 1 февраля, озвучил новую инициативу президента, согласно которой комиссия поменяет порядок помилования лиц, совершивших ненасильственные преступления, на более гуманный.



















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