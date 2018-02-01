Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США введут санкции против фигурантов "кремлевского доклада"


01.02.2018   23:38
В Министерстве финансов США предоставили дополнительную информацию о списке российских олигархов и сообщили, что против них планируются дальнейшие санкции.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на министра финансов Стивена Мнучина и главу отдела по связям с общественностью ведомства Тони Саега.

Часть доклада, обнародованного в понедельник, была получена из открытых материалов, включая веб-сайты, государственные документы, записи и новости, тогда как раздел доклада, который был представлен Конгрессу, по словам Саега, содержал информацию с закрытых источников.

"Минфин дал понять, что мы сосредоточены на противодействии дестабилизирующей деятельности России", - сказал Саег.

Он добавил, что ведомство сделало приложение засекреченным для предотвращения разглашения конфиденциальной информации и избежания возможного вывода активов указанными в докладе физическими и юридическими лицами.

Представители Демократической партии в Конгрессе выразили сомнения, что список олигархов содержит обновленную информацию.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Бизнес-ассоциация считает вызовом для бизнеса правовую систему
Россия создает угрозу соглашению о таможенном мониторинге
Как повлияет слияние «Либерти банка» и «Банка Карту» на банковский сектор?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии российские оккупанты проведут около 600 учений
Наркоман из Абхазии напал на семейную пару в Липецке
Клан Ардзинба начинает переформатирование политики в Абхазии
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
На строительстве в оккупированной Абхазии работают 44 северокорейских мигранта
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Согласно исследованию CRRC-Грузия, вступление Грузии в НАТО поддерживает 41% опрошенных, в ЕС – 45%, а в Евразийский союз – 19%
Администрация правительства Грузии распространяет информацию о встрече Зураба Абашидзе и Григория Карасина
Рамазан Абдулатипов осудил массовые проверки и аресты в республике
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна