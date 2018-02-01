США введут санкции против фигурантов "кремлевского доклада"

01.02.2018 23:38 В Министерстве финансов США предоставили дополнительную информацию о списке российских олигархов и сообщили, что против них планируются дальнейшие санкции.



Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на министра финансов Стивена Мнучина и главу отдела по связям с общественностью ведомства Тони Саега.



Часть доклада, обнародованного в понедельник, была получена из открытых материалов, включая веб-сайты, государственные документы, записи и новости, тогда как раздел доклада, который был представлен Конгрессу, по словам Саега, содержал информацию с закрытых источников.



"Минфин дал понять, что мы сосредоточены на противодействии дестабилизирующей деятельности России", - сказал Саег.



Он добавил, что ведомство сделало приложение засекреченным для предотвращения разглашения конфиденциальной информации и избежания возможного вывода активов указанными в докладе физическими и юридическими лицами.



Представители Демократической партии в Конгрессе выразили сомнения, что список олигархов содержит обновленную информацию.















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