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Правительство Молдовы одобрило включение в Конституцию курса на евроинтеграцию
01.02.2018 23:39
Кабинет министров Молдовы одобрил дополнение преамбулы и первой статьи основного закона положениями о европейском пути Молдовы.
Отмечается, что министры также приняли включение в Конституцию новой статьи, согласно которой европейская интеграция объявляется стратегической целью развития страны.
Издание сообщает, что инициатива внести евроинтеграцию в Конституцию поступила осенью 2017 года от депутатов парламента от Демократической партии. Они заявили, что Основной закон необходимо изменить в связи с Декларацией о независимости Молдовы, Соглашением об ассоциации с ЕС и решением Конституционного суда от 9 октября 2014 года, в котором суд объявил курс на евроинтеграцию определяющим элементом конституционной идентичности Молдовы.
По словам авторов законопроекта, Соглашение об ассоциации с ЕС - это стратегический документ, который "определяет новую эру в отношениях и является подлинным признанием Республики Молдова на европейском пространстве".
В дальнейшем проект поправок в Конституции еще должен рассмотреть парламент.
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