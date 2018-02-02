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Россия не является другом США - Никки Хейли
02.02.2018 11:22
Россия не является другом США, - об этом постпред США при ООН Никки Хейли заявила в ходе выступления на встрече законодателей-республиканцев.
«Несмотря на существование ряда сфер, где мы можем работать совместно с Россией, и нам следует делать это там, где мы можем, Россия - не наш друг», - заявила Никки Хейли.
По словам постпреда США в ООН, «Россия не будет нашим другом, пока их правительство придерживается своих нынешних ценностей и пока оно ведет себя на международной арене так, как сейчас».
В ходе выступления Никки Хейли также коснулась отношения к России администрации Дональда Трампа.
«Факт заключается в следующем: за последний год нынешняя администрация была жестче по отношению к России, чем любая американская администрация со времен президента Рональда Рейгана», - заявила Хейли.
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