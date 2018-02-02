Власть должна предпринять действенные шаги против российской пропаганды - эксперты

02.02.2018 11:26 Грузинские эксперты комментируют результаты исследования CRRC, и заявляют, что власть должна предпринять действенные шаги против российской пропаганды.



Президент Атлантического совета Грузии Давид Сихарулидзе считает, что власть не противостоит эффективно российской пропаганде, и он критикует план действия стратегической коммуникации.



По словам экспертов, результатом российской антизападной пропаганды является то, что число желающих вступить в ЕС и НАТО в определенной степени уменьшилось по сравнению с последними годами.



"Этот компонент гибридной войны не менее опасен для грузинской государственности, чем, например, давление другого рода, которое Россия постоянно осуществляла против нашей страны"- заявил Давид Сихарулидзе.



Основатель "Центра стратегического анализа Грузии" Нодар Харшиладзе отметил, что российская пропаганда с 2012 года еще больше усилилась в антизападном контексте.



"Российская пропаганда на данном этапе убедила человека в том, что НАТО, Евросоюз, и Запад не заслуживают доверия. Если это будет успешно продолжаться, следующим шагом российской пропаганды уже будет постараться сменить это на российские ценности" - говорит Нодар Харшиладзе.



"Кавказский центр исследовательских ресурсов" представил результаты исследования о внешних политических приоритетах. Из документа выясняется, что в Грузии число желающих объединится в ЕС и НАТО по-прежнему высокое.



Сокращается количество той части населения, которые хотят объединиться в Евразийский Союз. Большая часть респондентов главным врагом страны считают Россию, а главным другом Соединенные Штаты.

















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