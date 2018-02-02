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Омбудсмен обратится к суду в статусе друга в случае начала экстрадиции Мустафы Эмре Чабука


02.02.2018   12:05
Если начнется процедура экстрадиции Мустафы Эмре Чабука, народный защитник обратится в суд в статусе друга, и зафиксирует свою позицию. Об этом Нино Ломджария заявила после встречи с семьей и адвокатами Чабука.

"Процесс экстрадиции, возможно, начнется в скором будущем. Срок доэкстрадиционного заключения у Чабука истекает в феврале. Для нас очень важно, чтобы лицо не подлежало экстрадиции из Грузии в страну, где с большой вероятностью может стать жертвой бесчеловечного отношения.

Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы, будь то на уровне местных судов или путем обращения к международным институтам, чтобы этот человек не подлежал экстрадиции. Мы сможем использовать как институт статуса друга в суде, так и помочь им в международных институтах, в том числе в процессе обращения в Европейский суд по правам человека, и представить позицию судебного друга в страсбургском суде" - заявила Нино Ломджария.

24 мая менеджер школы Демиреля Мустафа Эмре Чабук был задержан в Грузии по требованию турецкой власти. Тбилисский городской суд определил ему трехмесячное доэкстрадиционное заключение. Чабук обвиняется в Турции в членстве вооруженной террористической организации.

7 июля Министерство по делам беженцев и расселения отказало Чабуку в статусе беженца. Адвокаты обжаловали это решение в Тбилисском городском суде. Судья Городского суда Тбилиси Хатия Ардазишвили оставила в силе отказ Министерства по делам беженцев на присвоение статуса беженца Мустафе Эмре Чабуку. Дело обжаловали в Апелляционном суде, который также отказал Чабуку в присвоении гражданства.






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