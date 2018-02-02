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«Новая Грузия» призывает прокуратуру расследовать тендеры на питание в детских садах


02.02.2018   13:25
Гражданская платформа «Новая Грузия» призывает Генерального прокурора провести расследование тендера на питание, объявленного Агентством по управлению детскими садами. По словам представителя платформы Теоны Челидзе, мэрия специально изменила условия тендера в пользу ООО «Нили», чтобы им не было трудно победить в тендере.

По словам Челидзе, правила были серьезно нарушены, так как организация до сих пор осуществляет поставку продуктов в детские сады с изъянами. Вместе с тем, ООО «Нили» было не раз оштрафовано Национальным агентством продовольствия в разное время. «Новая Грузия» призывает прокуратуру своевременно расследовать дело, так как оно касается миллионов лари. Челидзе требует поставить и вопрос ответственности высокопоставленных чиновников мэрии.







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