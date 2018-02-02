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Решение по «Водам Лагидзе» будет принято в ближайшее время - Каладзе


02.02.2018   13:49
По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, решение в связи с «Водами Лагидзе» будет принято в ближайшее время. Об этом Каха Каладзе заявил журналисту Первого канала.

«Мы работаем над вопросом «Вод Лагидзе» и думаю, что решение будет принято в ближайшем будущем. Уже ведутся переговоры и мы скоро сообщим об этом общественности», — заявил Каха Каладзе.

В прошлом году премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили попросил мэра Тбилиси Кахи Каладзе вернуть на проспект Руставели «Воды Лагидзе» и хачапурную.

Премьер-министр говорил об этом на открытии «Галереи Тбилиси».

Инициативу поддержали и деятели искусства. По их словам «так столице вернуть его дух».







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