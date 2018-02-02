|
Решение по «Водам Лагидзе» будет принято в ближайшее время - Каладзе
02.02.2018 13:49
По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, решение в связи с «Водами Лагидзе» будет принято в ближайшее время. Об этом Каха Каладзе заявил журналисту Первого канала.
«Мы работаем над вопросом «Вод Лагидзе» и думаю, что решение будет принято в ближайшем будущем. Уже ведутся переговоры и мы скоро сообщим об этом общественности», — заявил Каха Каладзе.
В прошлом году премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили попросил мэра Тбилиси Кахи Каладзе вернуть на проспект Руставели «Воды Лагидзе» и хачапурную.
Премьер-министр говорил об этом на открытии «Галереи Тбилиси».
Инициативу поддержали и деятели искусства. По их словам «так столице вернуть его дух».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна