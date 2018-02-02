Решение по «Водам Лагидзе» будет принято в ближайшее время - Каладзе

02.02.2018 13:49 По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, решение в связи с «Водами Лагидзе» будет принято в ближайшее время. Об этом Каха Каладзе заявил журналисту Первого канала.



«Мы работаем над вопросом «Вод Лагидзе» и думаю, что решение будет принято в ближайшем будущем. Уже ведутся переговоры и мы скоро сообщим об этом общественности», — заявил Каха Каладзе.



В прошлом году премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили попросил мэра Тбилиси Кахи Каладзе вернуть на проспект Руставели «Воды Лагидзе» и хачапурную.



Премьер-министр говорил об этом на открытии «Галереи Тбилиси».



Инициативу поддержали и деятели искусства. По их словам «так столице вернуть его дух».

















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