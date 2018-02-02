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Важно, чтобы пионером внедрения инноваций была патрульная полиция - премьер


02.02.2018   13:50
Внедрение в Грузии высоких экологических стандартов является одним из важнейших приоритетов нашего правительства, — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на церемонии передачи правительством Японии грузинскому МВД партии гибридных и электроавтомобилей.

По его словам, правительство уже приняло конкретные меры в этом направлении. В частности, речь идет о введении обязательного техосмотра автомобилей и льготные пошлины на ввоз гибридного и электротранспорта.

«Импорт электротранспорта полностью освобожден от налогообложения, а таможенная ставка на гибридный транспорт снижена на 60%. В результате мы получили, что 35-40% импортируемого транспорта сегодня составляют гибридные автомобили»,-подчеркнул премьер.

Премьер-министр также поблагодарил главу МВД и сотрудников ведомства за службу, отметив, что успех страны во многом зависит от успехов в работе МВД.

Георгий Квирикашвили также поблагодарил правительство Японии и корпорацию «Митсубиси» за сотрудничество и помощь.

Правительство Японии в рамках внепроектного гранта передало МВД Грузии 45 гибридных и 51 электромобиль призводства «Митсубиси». Гибридные автомобили переданы патрульной службе полиции, а электромобили будут перераспределены между департаментами ведомства.







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