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Наш выбор основан на выбор грузинского народа быть интегрированными в евроатлантические структуры - глава МИД
02.02.2018 14:20
Грузия является суверенным государством, у которого есть суверенная и внешняя политика, — об этом министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил комментируя заявление заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина.
«Наш выбор основан на выбор грузинского народа быть интегрированными в евроатлантические структуры, чтобы были обеспечены стабильность и мир, было больше возможностей для развития в регионе, экономического развития. Все наши действия направлены на это как внутри страны, так и во внешней политике», — заявил Михаил Джанелидзе.
Накануне Григорий Красин заявил, что Москва отмечает заметную активизацию поставок странами НАТО вооружений в Грузию.
«Видим трансформацию Вазиани в довольно современный тренировочный центр для регулярных вооруженных сил Грузии. Это вызывает озабоченность у нас и наших соседей в Абхазии и т.н. Южной Осетии», — заявил Григорий Карасин.
Вместе с тем, внешнеполитическое ведомство России распространило заявление в связи с встречей Абашидзе-Карасина, в котором отмечается, что российская сторона обеспокоена укреплением сотрудничества НАТО-Грузии.
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