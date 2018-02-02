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Угулава: Маргвелашвили никогда не шел против «мечты» по фундаментальным вопросам


02.02.2018   14:26
Один из лидеров "Европейской Грузии", экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава считает, что президент Грузии Георгий Маргвелашвили, несмотря на его противостояние с "Грузинской мечтой", никогда не шел против правящей партии по фундаментальным вопросам.

"У нас есть конкретные претензии к нему, как к президенту. "Грузинская мечта" неблагодарная, и Бидзина Иванишвили является человеком, который когда возненавидит кого-либо, старается до конца сломить его. Если быть объективными, по фундаментальным вопросам Маргвелашвили никогда не шел против "мечты". Это какая-то игра в тяни-толкай. Например, разве он помиловал Мерабишвили? Маргвелашвили является президентом, у которого есть политические заключенные. Не хочу, чтобы после выборов 2018 года еще были политические заключенные в стране"- заявил Гиги Угулава.

В то же время в передаче Угулава заявил:

"Президент должен быть принципиальным. У этого президента единственная функция, сдержать это распоясавшееся бестолковое правительство. Он не может сдержать его. Поэтому Маргвелашвили не является хорошим президентом, и как нам его поддержать?"

По его же словам, у них не было какой-либо коммуникации с экс-президентом Михеилом Саакашвили к парламентским выборам 2018 года.

На вопрос, не будет ли "Европейская Грузия" поддерживать Георгия Маргвелашвили на выборах 2018 года, Угулава ответил, что это не обсуждалось.

"Мы не обсуждали этот вопрос по простой причине, никакого признака Маргвелашвили пока не подает о том, что вообще собирается делать"- отметил Гиги Угулава.








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