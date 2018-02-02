Экс-глава МВД разбогател на биткоинах почти на 100 тысяч долларов

02.02.2018 14:27 У бывшего министра внутренних дел Георгия Мгебришвили обнаружились 12 биткоинов. Сейчас он является секретарем Совета государственной безопасности и управления кризисов. В декларации, заполненной в конце января 2018 года, написано, что бывший министр владеет биткоинами.



Георгий Мгебришвили приобрел криптовалюту в минувшем году, и заплатил за 1 биткоин 870 долларов США. В сумме уплаченная сумма составила 10 440 долларов США. Сейчас цена одного биткоина составляет 9 283 доллара США (обменный курс постоянно меняется), соответственно, бывший министр сейчас владеет биткоинами стоимостью 111 396 долларов.



В начале 2018 года биткоин обесценился на 25%. В текущем году обесценивание криптовалюты связано с санкциями, установленными Южной Кореей. Южная Корея ввела определенные санкции на торговлю криптовалютой, но не запретила торговлю цифровой валютой.



Несмотря на обесценивание криптовалюты, прибыль Георгия Мгебришвили составляет приблизительно 101 000 долларов США.

















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