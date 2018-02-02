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Визовой либерализации опасность не угрожает - глава МИД Грузии


02.02.2018   14:43
Министр иностранных дел, вице-премьер Грузии Михаил Джанелидзе заявляет, что сегодня визовой либерализации Грузии с Евросоюзом опасность не угрожает, однако он призывает граждан Грузии, поберечь эту возможность

«На сегодняшний день гражданам Грузии с точки зрения использования визовой либерализации ничего не угрожает, но хочу еще раз призвать наших граждан, поберечь ту большую возможность, которая нам дана визовой либерализацией. Этим воспользовались очень многие граждане Грузии. Еще раз напоминаю всем, что это безвизовый режим, предусмотренный для 90-дневного визита. Соответственно, все обязательно должны выполнять это условие, чтобы процесс продолжался без помех, и в отношении Грузии не возникали какие-либо вопросы в связи с действием визовой либерализации. На данном этапе не существует никаких оснований того, чтобы эти условия пересматривались», - заявил Джанелидзе.

Напомним, согласно статистическим данным, распространенным Европейским агентством по вопросам предоставления убежища (EASO), сравнительно с 2016 годом, число грузинских граждан - соискателей убежища в странах-членах Евросоюза (ЕС) увеличилось на 35%.






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