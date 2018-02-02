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Россия присвоила завод Порошенко в Крыму


02.02.2018   15:07
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переходе в федеральную собственность Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе. Завод будет принадлежать Минпромторгу. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"В целях организации эффективной работы по повышению загрузки и развитию организаций Крымского федерального округа подписанным распоряжением утверждено решение о передаче ГУП "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России", — говорится в распоряжении.

Решение призвано ускорить интеграцию завода в российский оборонно-промышленный комплекс, а также обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей.

На данный момент завод уже выполняет заказы по оборонным контрактам. Предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса России.

Ранее завод находился в собственности нынешнего президента Украины Петра Порошенко. После включения в российский реестр юридических лиц юридически деятельность предприятия в Украине прекращена не была.






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