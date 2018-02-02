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Угулава: Помилование Михеилом Саакашвили задержанных по делу Гиргвлиани было политической ошибкой


02.02.2018   15:15
По мнению одного из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулава, помилование задержанных по делу Гиргвлиани экс-президентом Михеилом Саакашвили юридически было правильно, но политически это была ошибка.

"Это была громадная трагедия. Юридически у президента Саакашвили было право их помилования. Юридически у любого президента есть дискреция помиловать любого человека, но в то же время существует и политическая ответственность. Юридически он имел на это право, но политически это была ошибка. Мы не должны смешивать две плоскости - правовую и политическую"- заявил Угулава.

Городской суд Тбилиси присудил бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили заключение сроком на три года. Саакашвили обвиняется в помиловании осужденных по т.н. делу Сандро Гиргвлиани, Геронтия Алания, Михаила Бибилури, и Автандила Апциаури.











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