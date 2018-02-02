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Мэрия Тбилиси потратит 60 000 долларов за рекламу в Facebook


02.02.2018   15:39
Реклама столичной мэрии на Facebook бюджету Тбилиси обойдется 60 000 американских долларов. Сумма будет потрачена на то, чтобы потребители социальной сети чаще видели опубликованные материалы.

Неделю назад Каха Каладзе подписал приказ о покупке профинансированных постов. По сегодняшнему курсу эта сумма составляет 150 000 лари.

Оплату этой суммы из бюджета за свою рекламу в оппозиции считают неоправданной. Оппозиция напоминает градоначальнику, что деятельность мэрии и новшества и без того совершенно бесплатно ежедневно освещают телевидения и другие медиа средства.

Тем временем большинство городского собрания считает критику коллег непонятной.

У мэрии Тбилиси, и лично мэра и так много подписчиков в социальной сети. В случае Каладзе их количество составляет 304 000, а официальной страницы тбилисской мэрии- 124 000.







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