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В ближайшие дни будет определен победитель тендера на обеспечение питанием детских садов в Тбилиси


02.02.2018   17:04
Мы никому не позволим что-либо недодать детским садам и детям, — так мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал внесение гражданской платформой «Новая Грузия» заявления в Главную прокуратуру с просьбой провести расследование обстоятельств тендера на питание.

По информации Каладзе, тендер на обеспечение питанием детских садов объявлен заново, и победитель будет определен в ближайшие дни.

«Компания «Нили» победила в тендере на обеспечение питанием детских садов исходя из того, что предложила самую низкую цену. Хотя тендерная комиссия установила у компании технические нарушения и дисквалифицировала ее. То есть тендер не состоялся. Но для того, чтобы снабжение детских садов не было прервано, с компанией «Нили» было оформлен договор на один месяц. Тендер объявлен, если не ошибаюсь, через несколько дней будет определена компания-победитель. Понимаю, что в последние дни ведется целенаправленая кампания в связи с детскими садами… Мы очень активны и никому не позволим, что-нибудь недодать детским садам и детям. На все последует жесткая реакция», — отметил Каладзе.

«Новая Грузия» сегодня призвала прокуратуру расследовать вопрос тендера на питание в детских садах.







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