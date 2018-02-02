Маргвелашвили: «Грузинская мечта» не определилась по кандидату в президенты

02.02.2018 17:51 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили разделяет позицию, что гуманная политика в отношении реализаторов наркотиков не будет правильной.



По его заявлению на сегодняшнем брифинге, изменения в правиле помилования не касаются продавцов и поставщиков наркотиков.



Данным заявлением президент отозвался на сегодняшний комментарий министра внутренних дел, Георгия Гахария, согласно которому гуманная политика не должна содействовать наркореализаторам. А также он ответил на заявления некоторых представителей правящей команды о начале избирательной кампании президентом. По словам Георгия Маргвелашвили, "Грузинская мечта" занимается черным пиаром против него:



"Должен сказать в отношении наркореализаторов, что у господина Звиада была возможность детально говорить о том, что наркореализаторы, в том числе не только реализаторы, но и поставщики не осмысливаются в этом списке. Я разделяю позицию, что облегчение политики в отношении продавцов наркотиков будет неправильно.



Эти оценки в итоге создают впечатление некоторой растерянности. Я вижу целые волны не только в связи с комиссией помилования, мы видим волну черного пиара в части т.н. сделки с Саакашвили. Каждый день мы видим безуспешные инициативы черного пиара, связанные с тем фактом, что у политической команды "Грузинской мечты", которая фактически на протяжении четырех лет воевала с президентским институтом, и старалась демонтировать этот институт, сегодня не видно, чтобы было сформировано свое воззрение в связи с кандидатом в президенты. Не смогли сформироваться. На том же фоне видимо в какой-то части сформировалась позиция, вести черный пиар против действующего президента. Аналогичные абсурдные волны будут продолжаться и в будущем. Я не особо серьезно воспринимаю этот черный пиар, и не думаю, что это действует на кого-нибудь"- заявил президент.

















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