Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Маргвелашвили: «Грузинская мечта» начала избирательную кампанию черным пиаром против меня


02.02.2018   18:02
По заявлению президента Грузии Георгия Маргвелашвили, "Грузинская мечта" начала избирательную кампанию черным пиаром против него.

Маргвелашвили заявил об этом на брифинге в авлабарской резиденции в ответ на вопрос журналиста:

"Другого содержания в текущей избирательной кампании мы не видим. Это просто ежедневные обвинения президента. А эти обвинения действительны на полдня, поскольку заявления, которые делаются, вскоре же развеваются. Например, обвинение о том, сколько заключенных я выпустил, что мы стоим перед катастрофой, и что я рекордсмен в этом. Я никогда не воспринимал статистически помилование, никогда не приходило в голову считать это, но вчера были опубликованы статистические данные, и я в действительности помиловал десятую часть в отличие от других президентов"- отметил Георгий Маргвелашвили.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия не будет включать в договоры с инвесторами ГЭС гарантии закупок электроэнергии
ЕИБ может выделить 100 миллионов долларов для подземного газохранилища в Грузии
Малый бизнес в регионах имеет проблемы с доступом к финансам - глава ТПП Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии российские оккупанты проведут около 600 учений
Наркоман из Абхазии напал на семейную пару в Липецке
Клан Ардзинба начинает переформатирование политики в Абхазии
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
На строительстве в оккупированной Абхазии работают 44 северокорейских мигранта
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Москалькова попросила забрать у чеченских силовиков дело главы местного "Мемориала"
В Азербайджане задержаны 89 граждан Индии
Налбандян: Анкаре следует отказаться от опасного популизма своей политики отрицания
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна