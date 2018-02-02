Маргвелашвили: «Грузинская мечта» начала избирательную кампанию черным пиаром против меня

02.02.2018 18:02 По заявлению президента Грузии Георгия Маргвелашвили, "Грузинская мечта" начала избирательную кампанию черным пиаром против него.



Маргвелашвили заявил об этом на брифинге в авлабарской резиденции в ответ на вопрос журналиста:



"Другого содержания в текущей избирательной кампании мы не видим. Это просто ежедневные обвинения президента. А эти обвинения действительны на полдня, поскольку заявления, которые делаются, вскоре же развеваются. Например, обвинение о том, сколько заключенных я выпустил, что мы стоим перед катастрофой, и что я рекордсмен в этом. Я никогда не воспринимал статистически помилование, никогда не приходило в голову считать это, но вчера были опубликованы статистические данные, и я в действительности помиловал десятую часть в отличие от других президентов"- отметил Георгий Маргвелашвили.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

