Президент считает, что он может быть «интересным партнером» оппозиции на президентских выборах

02.02.2018 18:52 «Я мог бы быть очень интересным партнером для оппозиции, однако никаких консультаций не было», - так ответил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на вопрос журналиста, исключает ли он сотрудничество с какой-либо из оппозиционных партий.



По словам Маргвелашвили, лично он еще не решил, будет ли участвовать в выборах, соответственно, считает, что проведение консультаций по этому вопросу было бы лишено смысла.



«Мне понятно, что я могу быть очень интересным партнером для оппозиции. Однако насколько мне интересны оппозиционные партии отличного спектра, их мнения, прежняя политическая деятельность, планы на будущее – об этом мы можем детально поговорить позже. Пока касательно этого вопроса ни с кем консультаций не было. Тем более, что я пока не принял решение и естественно, что такие консультации в данном контексте, когда ничего не решено, лишены смысла», - заявил Георгий Маргвелашвили.















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