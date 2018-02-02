В Грузии никогда не сможет укрепиться воровской менталитет - премьер

02.02.2018 18:53 В Грузии никогда не сможет укрепиться воровской менталитет. В этом направлении мы будем последовательны и беспощадны, - об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



На заседании министр ВД Георгий Гахария представит законодательный пакет, предусматривающий ужесточение борьбы с т.н. ворами в законе.



«Мы разработали пакет изменений в законе, предусматривающий ужесточение наказания за членство в воровском мире и воровство в законе. Также наказуемым становится обращение к вору в законе, что очень важно. В МВД происходит процесс коренных изменений. Хочу заверить население, что в Грузии никогда не сможет укрепиться воровской менталитет. Это исключено. В этом направлении мы будем последовательны и беспощадны, поскольку это касается покоя наших сограждан и строительства будущего нашей страны», - заявил премьер.



По его словам, у министра ВД Георгия Гахария очень большая поддержка в этом процессе и осуществлении в ведомстве изменений, касающихся криминальной полиции, патрульной полиции, охраны границ, укрепления института участковых инспекторов и пешего патруля и т.д. Кроме того, Георгий Квирикашвили приветствовал открытость министерства внутренних дел и создание департамента по защите прав человека.



«Я уверен, что эти шаги обязательно принесут результат с точки зрения улучшения картины безопасности в стране и защищенности наших граждан», - заявил премьер-министр.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

