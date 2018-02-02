Пора покончить в Грузии с эпохой черных джипов - премьер

02.02.2018 18:55 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили еще раз прокомментировал помощь правительства Японии правительству Грузии, подразумевающую передачу грузинской стороне 96 гибридных и электромашин.



По словам Квирикашвили, эти машины были полностью предназначены для кабинета министров, однако по принятому единогласному решению они передали их патрульной полиции.



Наряду с этим премьер отметил, что эпоха черных джипов в Грузии должна закончиться, и следует отказаться от передвижения на машинах с затемненными стеклами. По его же словам, черные джипы сменят на машины другого цвета на уровне министров:



"Мы хотели, чтобы патрульная полиция была пионером, и первый пилотный проект мы осуществили именно в данном направлении по включенности правительства Японии. Хочу обратиться к руководителю администрации правительства, что уже время покончить в Грузии с эпохой черных джипов, поскольку они раздражают всех, и в том числе меня, это в определенной мере внедрившаяся практика.



Думаю, когда будет идти разговор о смене парка, мы должны отказаться от этого черного цвета, поскольку считаю, что уже время перейти, прежде всего, на экологически чистый транспорт, и сменить его в первую очередь на уровне министров. Это касается не только правительства, а всех представителей власти, в том числе силовых ведомств, никто не писал правило, что правоохранитель должен ездить именно на черном джипе. Поэтому это начнется с министров, и постепенно везде распространится.



Мы не сможем сделать это разом, на это понадобится большой финансовый ресурс, но начнем министры, и затем за нами последуют другие. Во время встречи делегаций можно допустить исключение, если этого требует этикет, ни в каком другом случае это для меня не будет приемлемо. Думаю, мы должны покончить с эпохой черных машин, международные организации передвигаются на белых машинах, не думаю, чтобы использование машины другого цвета было связано с каким-то компромиссом с точки зрения безопасности. Надо отказаться от черных джипов с затемненными стеклами"- заявил премьер-министр.

















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