Президент: Правосудие не должно быть в руках людей, которые осуществляли преследование по политическому признаку

02.02.2018 20:01 Увольнение из системы людей, участвующих в системном преступлении, мы должны начать созданием эффективного механизма по закону амнистии 2012 года - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на брифинге в резиденции Авлабари.



Президент говорил о законодательной инициативе парламентского большинства в связи с т.н. делом Гиргвлиани.



"Вопрос о т.н. поправках Гиргвлиани вошел в фазу активного рассмотрения. Законодательные изменения в той части, которые искоренят возможность системного преступления в правоохранительной и системе правосудия всегда были предметом моего большого интереса, поскольку я убежден, то, что произошло, не должно было произойти и во время предыдущей власти, и естественно, не должно произойти впредь.



С первого же дня прихода к власти, я как министр образования, создал механизм возвращения на работу педагогов, уволенных из системы образования по политическому признаку, и многие педагоги вернулись в школы. Затем во время парламентских выступлений я не раз обращал внимание на вопросы, связанные с преследованием по политическому признаку. Сегодня, когда идет рассмотрение этих значительных изменений, считаю, что как минимум мы должны говорить о гарантиях, которые защитят нас в будущем от таких трагедий. Мы считаем, что в руках людей, которые осуществляли преследование по политическому признаку во время прежней власти, не должно быть, и не осуществится более эффективное правосудие, реальная защита, и превенция от возможных системных проблем.



Поэтому в части поправок Гиргвлиани у нас есть реальная законодательная отправная точка, являющаяся законом об амнистии 2012 года, которым Грузия признала преследование по политическому признаку. Увольнение из системы людей, участвующих в системном преступлении, мы должны начать созданием эффективного механизма именно по этому закону, поскольку по отношению ко всем тем, кто участвовал в подтвержденных этим законом случаях, должен заработать эффективный механизм, чтобы это преступление не повторилось в отношении наших граждан"- заявил Маргвелашвили.

















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