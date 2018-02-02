Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент: Правосудие не должно быть в руках людей, которые осуществляли преследование по политическому признаку


02.02.2018   20:01
Увольнение из системы людей, участвующих в системном преступлении, мы должны начать созданием эффективного механизма по закону амнистии 2012 года - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на брифинге в резиденции Авлабари.

Президент говорил о законодательной инициативе парламентского большинства в связи с т.н. делом Гиргвлиани.

"Вопрос о т.н. поправках Гиргвлиани вошел в фазу активного рассмотрения. Законодательные изменения в той части, которые искоренят возможность системного преступления в правоохранительной и системе правосудия всегда были предметом моего большого интереса, поскольку я убежден, то, что произошло, не должно было произойти и во время предыдущей власти, и естественно, не должно произойти впредь.

С первого же дня прихода к власти, я как министр образования, создал механизм возвращения на работу педагогов, уволенных из системы образования по политическому признаку, и многие педагоги вернулись в школы. Затем во время парламентских выступлений я не раз обращал внимание на вопросы, связанные с преследованием по политическому признаку. Сегодня, когда идет рассмотрение этих значительных изменений, считаю, что как минимум мы должны говорить о гарантиях, которые защитят нас в будущем от таких трагедий. Мы считаем, что в руках людей, которые осуществляли преследование по политическому признаку во время прежней власти, не должно быть, и не осуществится более эффективное правосудие, реальная защита, и превенция от возможных системных проблем.

Поэтому в части поправок Гиргвлиани у нас есть реальная законодательная отправная точка, являющаяся законом об амнистии 2012 года, которым Грузия признала преследование по политическому признаку. Увольнение из системы людей, участвующих в системном преступлении, мы должны начать созданием эффективного механизма именно по этому закону, поскольку по отношению ко всем тем, кто участвовал в подтвержденных этим законом случаях, должен заработать эффективный механизм, чтобы это преступление не повторилось в отношении наших граждан"- заявил Маргвелашвили.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия не будет включать в договоры с инвесторами ГЭС гарантии закупок электроэнергии
ЕИБ может выделить 100 миллионов долларов для подземного газохранилища в Грузии
Малый бизнес в регионах имеет проблемы с доступом к финансам - глава ТПП Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии российские оккупанты проведут около 600 учений
Наркоман из Абхазии напал на семейную пару в Липецке
Клан Ардзинба начинает переформатирование политики в Абхазии
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
На строительстве в оккупированной Абхазии работают 44 северокорейских мигранта
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Москалькова попросила забрать у чеченских силовиков дело главы местного "Мемориала"
В Азербайджане задержаны 89 граждан Индии
Налбандян: Анкаре следует отказаться от опасного популизма своей политики отрицания
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна