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Правительство утвердило проект законодательных поправок против «воровского мира»
02.02.2018 20:37
На сегодняшнем заседании правительства вице-премьер, министр внутренних дел Георгий Гахария представил проект законодательных изменений против воровского мира.
Правительство уже утвердило проект, и отправило парламенту на рассмотрение.
В МВД заявили, что борьба с воровским миром является одним из главных приоритетов ведомства. Соответственно, инициативой министра внутренних дел и министерства является еще большее ужесточение наказания за принадлежность к воровскому миру и к ворам в законе, и объявление преступлением ряда действий, которые до сих пор не наказывались по уголовному закону.
Представленный законодательный пакет предусматривает в Уголовном кодексе и "Законе об организованном преступлении и рэкете" следующее:
Ужесточение наказания за принадлежность к воровскому миру и ворам в законе;
Расширяет круг действий, наказуемых в уголовном порядке, в частности, объявляется преступлением:
Обращение к члену воровского мира - в уголовном порядке будет наказан любой человек, который обратится к члену воровского мира, или к вору в законе с целью урегулирования спора или/и влияния на принятие решения;
Поддержка воровского мира - любое действие, которое способствует осуществлению деятельности воровского мира;
Организация воровского сбора, или участие в нем - если по существующему до того законодательству за организацию такого сбора наказывали только воров в законе или членов воровского мира, согласно законопроекту, в уголовном порядке будет наказан любой гражданин, который организует подобный сбор, или примет участие в нем с целью рассмотрения/разрешения вопросов, связанных с деятельностью воровского мира.
Следует отметить, что по действующему законодательству за принадлежность к "ворам в законе" срок пресечения свободы составляет от 7 до 10 лет, после новых законодательных поправок будет от 9 до 15 лет, за принадлежность к "воровскому миру" сейчас пресечение свободы от 5 до 8 лет, будет от 7 до 10 лет.
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