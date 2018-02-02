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Необходимо ввести регуляции в связи с загрязнением воздуха - бизнес-омбудсмен


02.02.2018   20:38
Бизнес-омбудсмен Ираклий Леквинадзе считает, что экологическая ситуация является одной главных проблем для Тбилиси, в частности, речь идет о загрязнении воздуха выхлопами автотранспорта. Об этом он заявил по окончанию встречи с представителями бизнес-ассоциации Грузии.

Леквинадзе говорит о необходимости введения новых регуляций, в частности, по повышению стандартов качества автомобильного топлива.

«На встрече говорили о введении стандартов качества, то есть о регуляциях такого рода, которые обеспечат ввоз в страну топлива более высокого качества… В целом, я не думаю, что кто-нибудь станет препятствовать процессу повышения стандартов качества по многим направлениям», — отметил бизнес-омбудсмен.

Напомним, несколько дней назад в ходе встречи премьер-министра с представителями бизнес-ассоциации председатель попечительского совета «ТиБиСи банка» Мамука Хазарадзе призвал Георгия Квирикашвили запретить ввоз в страну некондиционного топлива.






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