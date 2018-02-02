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Маргвелашвили не может быть конкурентом кандидата в президенты от «Грузинской мечты» - Мдинарадзе
02.02.2018 20:43
По мнению председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, черный пиар в сторону «Грузинской мечты» в исполнении президента Георгия Маргвелашвили не нужен, так как он не может быть конкурентом кандидата в президенты от правящей команды.
«Маргвелашвили своими заявлениями старается повысить свой рейтинг. В этой стране все хорошо знают, что поддержка неправительственной партии не обеспечит ему высокий рейтинг на выборах и он не станет президентом. К сожалению, он предал свою команду, которая сделала его главой государства», — заявил Мдинарадзе.
Один из лидеров большинства считает, что заявления президента сделанные в последний период являются первыми шагами предвыборной кампании, чтобы как – нибудь записать на свой счет политические очки.
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