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Саакашвили обжаловал приговор Тбилисского горсуда


02.02.2018   22:09
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили обжаловал решение Тбилисского городского суда, приговорившего его к 3 годам лишения свободы.

5 января 2018 года эта инстанция признала бывшего президента Грузии виновным в злоупотреблении служебными полномочиями в связи с помилованием в 2008 году лиц, осужденных за убийство банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани.

Как заявила адвокат Софо Гогичидзе, сторона защиты отрицает все обвинения и, соответственно, обжалует приговор в апелляционном порядке. По ее мнению, Саакашвили стал жертвой политического преследования, поскольку его осудили за использование право, которым президент наделен Конституцией Грузии.

Отметим, что в настоящее время Михеил Саакашвили находится в Киеве под “ночным” домашним арестом. Правоохранительные органы Украины подозревают его в подготовке госпереворота и связях с окружением экс-президента страны Виктора Януковича. Ранее американский журнал Time включил Саакашвили в список самых преследуемых беглецов планеты.






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