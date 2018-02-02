НПО выявила недочеты в процессе пересмотра Конституции Грузии

02.02.2018 22:59 Процесс пересмотра Конституции Грузии проходил с существенными недочетами, что сделало невозможным достижение консенсуса по этому законопроекту и превратило его в объект критики со стороны многих международных институтов, в том числе Венецианской комиссии. Такое заключение сделала неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии», которая 2 февраля представила отчет об оценке конституционной реформы.



Одним из недочетов конституционного процесса авторы отчета называют неоправданно сжатые сроки, в течение которых работала государственная конституционная комиссия, — четыре месяца.



«Это на начальном этапе исключило возможность принятия достаточно проработанных и продуманных решений, особенно, в условиях начала работы с чистого листа», — отмечают представители НПО.



Негативным моментом назвали авторы отчета отключение института президента от процесса разработки конституционного законопроекта, тем более, что значительная часть внесенных в Конституцию изменений касалась порядка выборов и полномочий президента.



По мнению авторов отчета, комиссия была укомплектована только юристами, тогда как к ее работе следовало подключить представителей самых разных сфер, учитывая характер самой Конституции. Внутри конституционной комиссии отсутствовал сколько-нибудь ясный порядок принятия решений, и деятельность комисии была недостаточно прозрачной для общества.



Рассмотрение и принятие конституционного законопроекта также прошло в неоправданно сжатые сроки. В условиях отсутствия консенсуса он фактически был утвержден только одной партией, отмечают авторы отчета.



Так как принятый основной закон подвергся критике, были инициированы дополнительные изменения к Конституции, которые, по мнению представителей НПО, «с одной стороны, сделали бессмысленным весь предыдущий процесс конституционной реформы, а с другой стороны, способствовали отражению в окончательном тексте Конституции определенных инициатив, в отношении которых из-за отсутствия времени для их обсуждения, остается неясность».



Тот факт, что большую часть рекомендаций Венецианской комиссии авторы конституционного законопроекта учли, НПО считает положительным моментом, но отмечает, что некоторые рекомендации в конечном тексте Конституции не отражены. А из-за отсутствия консенсуса основной закон страны испытывает недостаток легитимности.



Напомним, что процесс разработки и утверждения изменений в Конституцию Грузии проходил на фоне острых дискуссий. На одной стороне были авторы законопроекта, представители и сторонники правящей партии «Грузинская мечта», на другой — президент и его администрация, оппозиция и неправительственный сектор. В итоге острых обсуждений парламентское большинство приняло законопроект с некоторыми изменениями, в частности, перенесло переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной системе на 2024 год. Переход от прямых выборов президента, которые первоначально планировалось ввести уже в этом году, также переносится на период после 2024 года, когда нового президента должен будет утвердить избранный по новому принципу парламент. Такое отступление от первоначального варианта, особенно в части отсрочки перехода на пропорциональную систему парламентских выборов, вызвало протест со стороны оппозиции. Критические замечания высказала к Конституции и Венецианская комиссия, в результате чего правящая партия приняла решение о внесении в уже измененную Конституцию новых изменений.















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