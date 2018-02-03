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Спикер парламента Грузии посетит с визитом с США


03.02.2018   15:07
3-10 февраля председатель парламента Грузии посетит с визитом Соединенные Штаты Америки.

Ираклий Кобахидзе проведет встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, председателем группы друзей Грузии в Конгрессе Тедом По, сопредседателем Джеральдом Конноли, председателем демократического партнерства Конгресса при Палате представителей Питером Роскамом и руководителем большинства Палаты представителей.

Председатель парламента Грузии встретится с членами Конгресса и Сената, а также Государственного департамента США. Пройдут встречи с президентом Национального демократического института (NDI) Кеном Вуллеком, президентом Международного республиканского института (IRI) ДаниэломТвинингом, президентом «Международного фонда избирательных систем» (IFES) Уильямом Суини, вице-президентом Атлантического совета Дэймоном Вилсоном.

Председатель парламента Грузии выступит перед студентами и приглашенными гостями Университета Джона Хопкинса. В рамках визита Ираклий Кобахидзе примет участие в работе круглого стола Фонда мира Карнеги.






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