Спикер парламента Грузии посетит с визитом с США

03.02.2018 15:07 3-10 февраля председатель парламента Грузии посетит с визитом Соединенные Штаты Америки.



Ираклий Кобахидзе проведет встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, председателем группы друзей Грузии в Конгрессе Тедом По, сопредседателем Джеральдом Конноли, председателем демократического партнерства Конгресса при Палате представителей Питером Роскамом и руководителем большинства Палаты представителей.



Председатель парламента Грузии встретится с членами Конгресса и Сената, а также Государственного департамента США. Пройдут встречи с президентом Национального демократического института (NDI) Кеном Вуллеком, президентом Международного республиканского института (IRI) ДаниэломТвинингом, президентом «Международного фонда избирательных систем» (IFES) Уильямом Суини, вице-президентом Атлантического совета Дэймоном Вилсоном.



Председатель парламента Грузии выступит перед студентами и приглашенными гостями Университета Джона Хопкинса. В рамках визита Ираклий Кобахидзе примет участие в работе круглого стола Фонда мира Карнеги.















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