В парламенте Грузии проходит встреча группы доверия

03.02.2018 15:37 В парламенте Грузии проходит встреча группы доверия, на которой обсуждается отчет о проверке, проведенной Службой государственного аудита в министерствах обороны и исполнения наказаний и пробации. На встрече присутствуют генеральный аудитор Ираклий Меквабишвили и представители Службы аудита.



По заявлению председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Сесиашвили, на сегодняшней встрече обсудят отчет Службы государственного аудита, касающийся финансовой деятельности министерств обороны и исполнения наказаний и пробации в 2015-2016 гг.



Как заявил до начала встречи группы доверия член «Европейской Грузии» Ираклий Абесадзе, заключение аудита однозначно подтверждает, что в течение лет значительная часть бюджетных средств, выделенных на сферу обороны, к сожалению, не использовалась для повышения обороноспособности страны.















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