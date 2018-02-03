Генаудитор не видит основания направлять следственным органам отчет в отношении министерств обороны и исполнения наказаний

03.02.2018 16:45 Генеральный аудитор Грузии Ираклий Меквабишвили не видит основания для того, чтобы направлять следственным органам отчет аудита в отношении министерств обороны и исполнения наказаний. Об этом Ираклий Меквабишвили заявил по завершению встречи в парламенте группы доверия, рассмотревшей отчеты о проверке, проведенной Службой государственного аудита в министерствах обороны и исполнения наказаний и пробации.



«Сегодня в формате группы доверия мы обсудили соответствие и финансовый аудит за 2015 -2016 гг в отношении министерства обороны и министерства исполнения наказаний. Обсуждение касалось части закупок, а также финансовой части, на которую наложен гриф «секретно», заключения по остальным частям являются публичными и открытыми, они опубликованы. По секретной части, естественно, комментарий я делать не могу. Могу сказать в целом, что встреча была продуктивной, по всем вопросам было очень конструктивное обсуждение. Мы договорились с депутатами, парламентом, что эти встречи будут систематическими. Мы рассмотрим все рекомендации, которые Служба аудита выдает в отношении любой проверки. Важно, чтобы показатель рекомендаций Службы аудита увеличился и тут роль парламента очень важна», - заявил Меквабишвили.



Отвечая на вопрос, имеется ли основание направить следственным органам заключения, имеющиеся в отношении министерств обороны и исполнения наказаний, Ираклий Меквабишвили отметил, что – нет.















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