Саакашвили предполагает провокации на запланированном завтра в Киеве марше возможны

03.02.2018 22:24 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили предполагает, что на запланированном завтра его партией в Киеве марше могут произойти провокации. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбук».



«Только что узнал, что у организации «Авто Евро Сила» намечается акция протеста 4 февраля на Крещатике. Причем в последний момент организаторы изменили время и назначили начало акции так, чтобы она совпадала с нашим многочисленным маршем за отставку Порошенко.



У меня есть точная информация, что глава «Авто Евро Силы» получил деньги от администрации президента, для того чтобы помешать нашему маршу, одновременно администрация выставила железные конструкции на Крещатике, чтобы мы не смогли поставить сцену», - пишет Саакашвили.



По словам экс-президента, его партия берет на себя обязательства за короткий период времени освободить авторынок Украины от рабства и нездоровой конкуренции и обеспечить растаможку всех машин через одноразовый платеж в сумме 300 евро.















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