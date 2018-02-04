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Грузия на 38 месте в мировом рейтинге верховенства права
04.02.2018 15:11
Грузия на четыре позиции опустилась в мировом рейтинге верховенства права, заняв 38-е место из 113 стран. Рейтинг составляется раз в два года международной независимой организацией World Justice Project.
Несмотря на потерю позиций, в индексе 2017-2018 годов среди стран Восточной Европы и Центральной Азии Грузия продолжает занимать первое место, оставаясь абсолютным лидером региона.
Если говорить об отдельных показателях, на основе которых формируется Индекс верховенства закона, то в вопросе ограничения власти Грузия заняла 52 место из 113, по уровню восприятия коррупции 23 позицию, «Открытое правление» — 42 место, фундаментальные права человека – 46 место, порядок и безопасность – 30 место, использование нормативных актов – 32 место, гражданское право – 55, уголовное право – 47.
Что касается ближайших соседей Грузии, Турция занимает в рейтинге 101 строчку, а Россия – 89. Азербайджан и Армения не вошли в исследование.
Лидерами рейтинга не изменились, ими вновь стали Дания, Норвегия и Финляндия. Соединены Штаты потеряли одну позицию и расположились на 19 строчке.
Индекс верховенства закона составляется на основе объединения восьми ключевых показателей. Среди них — ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, открытость государства, правопорядок и безопасность, защита основных прав, регулятивное правоприменение, гражданское правосудие, уголовное правосудие.
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