Грузия усилила фитосанитарный и ветеринарный контроль на границе

04.02.2018 15:47 В Грузии изменены правила погранично-карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля для продукции, ввозимой в страну, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

Теперь владельцы продукции, качество которой вызовет подозрения на таможне, до завершения исследований не смогут реализовать свой товар. Они будут обязаны оставить продукты на таможенном складе.



До сих пор на границе для выявления запрещенных, нежелательных, ядовитых веществ и патогенов, а также других патологических изменений брали пробы, а до получения результатов анализов владелец мог начать продажу продукции.



«Выпущенное в свободный оборот продовольствие сомнительного происхождения трудно отслеживать. Соответственно, создается угроза жизни и здоровью человека», — говорится в сообщении.

Кроме этого, по новым правилам, если дважды за год в импортированном продукте будут выявлены патогенные микроорганизмы, импорт этого продукта от конкретного производителя будет приостановлен на год.



По данным Национальной службы статистики, в Грузию из различных стран завозят грибы, овощи, фрукты, мясо, птицу и рыбу, как свежие, так и замороженные.



В Агентстве отмечают, что в прошлом году от таможенного департамента Службы доходов им поступило 32 сообщения о нарушениях на границе. Проведенные лабораторные исследования впоследствии подтвердили наличие в продукции сальмонеллы и листерии.



Изменения вносятся в два постановления правительства — «О правилах выдачи разрешений, об утверждении условий и форм разрешающих удостоверений публичным лицом юридического права — Службой доходов, и публичным лицом юридического права — Национальным агентством продовольствия» и «О правилах осуществления фитосанитарного погранично-карантинного контроля и ветеринарного погранично-карантинного контроля».















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